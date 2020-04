Vigevano, fuori strada con la gru: ferito un cinquantanovenne

L'autogru che stava conducendo verso Vigevano si è "appoggiata" al guard-rail e, forse per il cedimento della banchina, è finita fuori strada. E' accaduto questa mattina intorno alle 8.45 lungo il tratto di corso Pavia che collega la Sforzesca e Vigevano. Il conducente del mezzo, un uomo di 59 anni, è stato estratto dai vigili del fuoco: ha riportato un trauma cranico commotivo con perdita della memoria. Una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano ha provveduto a trasportarlo in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. La circolazione lungo il tratto di strada ha subìto pesanti rallentamenti. Il recupero del mezzo è previsto per il primo pomeriggio di oggi. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale.