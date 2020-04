Dalla Fondazione Piacenza e Vigevano 167 tablet alle scuole pubbliche

La Fondazione Piacenza e Vigevano ha donato 167 tablet a sette istituti scolastici pubblici della città, con l'obiettivo di supportare concretamente le attività didattiche a distanza. «Sentiti gli Istituti – fanno sapere dalla Fondazione – che hanno espresso le difficoltà riscontrate da numerosi alunni nel seguire la didattica a distanza, imposta da questo straordinario e doloroso momento che la nostra comunità sta vivendo, per mancanza di strumenti idonei, la Fondazione, sempre sensibile nei riguardi dei problemi emergenti da parte degli enti educativi, ha intrapreso questa iniziativa per permettere a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi di usufruire delle proposte scolastiche, affinché l'azione didattica non sia interrotta e la formazione dei giovani sia continua ed efficace».