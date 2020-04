Covid-19, i pazienti guariti sviluppano anticorpi IgG contro il virus

Uno dei primi a dare l'annuncio è stato il virologo Roberto Burioni, attraverso un tweet: «Buona notizia: seppure in quantità variabili, i pazienti guariti da COVID-19 producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l'immunità». L'annuncio è stato dato linkando uno studio cinese pubblicato dalla prestigiosa rivista internazionale "Nature Medicine", che spiega come i 285 pazienti esaminati dopo 19 giorni dai sintomi abbiano tutti sviluppato gli anticorpi IgG contro Sars-CoV-2.

Ecco il link per consultare lo studio pubblicato su Nature Medicine:https://www.nature.com/articles/s41591-020-0897-1