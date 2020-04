Mortara, ladri al "Pollini": rubano le piante e imbrattano le pareti

Si sono introdotti nelle serre dell'istituto "Pollini" di Mortara e hanno rubato quaranta piante. Poi con della vernice spray bianca hanno imbrattato i muri con scritte contro le forze dell'ordine. E' accaduto in un momento imprecisato dello scorso fine settimana. Il danno dei raid dei ladri, scoperto solo martedì, non è stato esattamente quantificato. Sull'episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.