Radio #iorestoacasa: José Altafini super-ospite della puntata di oggi

José Altafini, ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano, sarà ospite della puntata di oggi (giovedì) di #iorestoacasa, la web-radio dell’Istituto comprensivo Robecchi di Gambolò. I prof Massimiliano Sonsogno e Accursio Cutrano, conduttori della trasmissione, intervisteranno Altafini dopo aver già ospitato altri importanti sportivi, come i campioni olimpici Alberto Cova e Antonio Rossi. L’appuntamento in diretta, su Facebook o YouTube, è alle 13.