Trend contagi in calo, in provincia di Pavia 69 nuovi casi

«In questo momento è meno grave l’aggressione del virus alla nostra popolazione» ha spiegato oggi (giovedì) il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala in conferenza stampa, parlando di un trend in discesa per quanto riguarda il tasso dei contagi. I tamponi effettuati sono 376943 (+11048), i positivi in Regione sono 75732 (+598). Continuano a diminuire i numeri delle persone ricoverate in terapia, che sono 605 (-29), e di quelle non in terapia intensiva, 6834 (-286). I dimessi sono 51166 (+819). I decessi in Regione sono stati 13772, ieri (mercoledì) 93. In provincia di Pavia sono 4349 i positivi, con 69 nuovi casi. Nei prossimi giorni verranno distribuite gratuitamente altri 5 milioni e 600 mila mascherine ai cittadini della Lombardia.