Vigevano, fermato in centro con 20 grammi di marijuana: denunciato e sanzionato 22enne egiziano

Durante i controlli predisposti dal Commissariato per verificare il rispetto delle misure di contenimento per il Covid, ieri pomeriggio (mercoledì) gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un giovane che si aggirava per le vie del centro cittadino con fare sospetto. Dopo le prime verifiche, si è accertato che si trovava fuori casa senza giustificato motivo e sono scattati ulteriori accertamenti: A. A. M. A, 22enne egiziano residente in città, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e di 275 euro. È quindi scattata una perquisizione domiciliare nell’appartamento di edilizia popolare assegnato alla sua famiglia. Nascosti nell’autorimessa e nella camera da letto gli agenti hanno trovato un esiguo quantitativo di sostanza stupefacente, attrezzi per sminuzzare e confezionare la sostanza stupefacente e 700 euro in contanti, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il 22enne, già conosciuto alle forze dell’ordine per violazioni legate alla droga, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sanzionato inoltre per la violazione delle limitazioni in vigore sul Covid, dovrà pagare 400 euro di multa.