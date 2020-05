Coronavirus, in Lombardia è record di guarigioni

Resta stabile il numero dei contagiati in Italia, ad oggi complessivamente 207.428 (+1965). Il totale dei decessi nelle ultime 24 ore è stato di 269 per un dato complessivo di 28.236, mentre i pazienti dimessi sono stati 78.294 (+2.349). In Lombardia i positivi sono 75.732 (+737), i deceduti sono 13.860 (+88) mentre i dimessi e guariti sono 52.035 (+869), un dato record. In ospedale restano 6.628 persone (-206), calano i pazienti in terapia intensiva (563, -42). Ad oggi sono stati effettuati 390.644 tamponi.