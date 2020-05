Coronavirus, 192 decessi in un giorno: non accadeva da metà marzo

Prosegue la flessione della curva epidemica e sono in calo i decessi, oggi 192: non accadeva dalla metà di marzo. Calano anche i ricoverati che sono 17.357 (-212) così come i degenti in terapia intensiva (1539, 39). I guariti toccano quota 79.914 (+.1665). Secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia i positivi sono ad oggi 77.002 (+533) mentre i deceduti sono 14.189 (+329, dato che però somma i 47 decessi delle ultime 24 ore con i 282 dell’aggiornamento complessivo relativo ad aprile). I dimessi sono 52.356 (+321), calano i ricoveri (-99) e i degenti in terapia intensiva (-18). Il numero di tamponi processati sino ad oggi è di 402.702 (+13.058).