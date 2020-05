Coronavirus, il commissario Arcuri: «Da lunedì via al secondo tempo di una partita di cui non conosciamo la durata né l'esito»

«Lunedì inizia la Fase 2, una sfida se possibile ancora più difficile di quella affrontata sinora. Fino ad oggi tutti abbiamo fatto moltissimi sacrifici; da lunedì chiediamo a tutti un supplemento di responsabilità. Sarà il secondo tempo di una partita della quale non conosciamo né la durata né l'esito». Lo ha detto questa mattina il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri. «Da lunedì – ha aggiunto Arcuri – gli italiani troveranno le mascherine a 50 centesimi al netto dell’Iva in 50 mila punti vendita che diventeranno 100 mila a metà mese, uno ogni 600 abitanti. Auspico che il Governo definisca anche l’aspetto sanzionatorio per chi non venderà le mascherine al prezzo stabilito». Intanto sempre da lunedì, ha annunciato il commissario per l’emergenza, inizieranno i test sierologici a campione che interesseranno in prima battuta 150 mila italiani e il cui numero dovrenbbe lievitare sino a 5 milioni nei prossimi mesi.