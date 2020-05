Galliavola, il Covid-19 qui non ha colpito

C'è una zona della Lomellina nella quale i casi di contagio da Covid-19 e di conseguenza i decessi sono a zero. E’ quanto avviene a Galliavola, 193 abitanti, 36 ospiti della locale casa di riposo privata e una popolazione che ha il 48,7% di Over 65. «Non so se è stata solo questione di fortuna o anche di capacità – commenta il sindaco Caterina Faedda – Fatto sta che non ci sono contagi. La casa di riposo già da febbraio ha attuato tutte le misure di prevenzione e anche il Comune ha limitato al massimo i contatti con il pubblico. Poi certo – aggiunge il sindaco di Galliavola – qui quasi tutti hanno un giardino e il peso delle restrizioni si è sentito meno. Ma tutti i cittadini si sono comportati in modo esemplare».