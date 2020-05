Pavia, la denuncia della Lav: «Distrutto uno sciame di api»

Uno sciame di api è stato distrutto nel pomeriggio di ieri a Pavia. Lo denuncia la Lav Oltrepo' Pavese che definisce il gesto «un atto vile e criminale contro insetti essenziali per la stessa vita umana. Le api infatti assicurano, attraverso l'impollinazione, la riproduzione del 70% delle piante destinate all'alimentazione umana e animale». L'episodio è avvenuto in via Riviera nei pressi della chiesa di San Mauro dove le api, in fase di sciamatura, si erano fermate poco prima. Nella giornata di ieri una mano ignota ha posizionato del cartone nelle vicinanze e ha appiccato il fuoco. Il fumo ha stordito le api che sono cadute tra le fiamme. «Nel ribadire che nella fase di sciamatura le api hanno un'indole poco aggressiva e sono pressoché impossibilitate a difendersi perché riempiono le sacche mellifere di sostanze nutritive e non possono piegare l'addome e quindi pungere - conclude la Lav Oltrepo Pavese - l'associazione si riserva di denunciare i responsabili dell'accaduto. In presenza di situazioni del genere è opportuno contattate i vigili del fuoco, l'apicoltore più vicino, facilmente reperibile sul web, o le associazioni protezionistiche».