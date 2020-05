Garlasco, i commercianti protestano: chiavi dei negozi restituire al sindaco.

Avevano deciso di attuare una clamorosa protesta: consegnare le chiavi dei proprio negozio al sindaco Farina e agli assessori Santagostino e Tosi per contrastare le scelte del Governo. Ma la manifestazione di questa mattina nella piazza principale di Garlasco, alla quale una settantina di partecipanti sono intervenuti con le mascherine e rispettando le distanze sociali, è stata sciolta dai carabinieri guidati dal tenente colonnello Emanuele Barbieri, comandante dalla Compagnia di Vigevano.

«Gli organizzatori non avevano dato comunicazione dell'evento alla Questura - spiega il sindaco Pietro Farina - e la partecipazione di diverse decine di persone ha costituito un assembramento che i carabinieri hanno sciolto. Nello stesso contesto ai commercianti è stato consigliato di formare una delegazione che domani mattina riceverò in Comune». Un incontro nel quale le categorie, con esigenze molto diverse, illustreranno le rispettive posizioni. «E' normale che sia così - conferma il primo cittadino, che ha annunciato che da domattina riapriranno anche i cancelli del cimitero - C'è chi riprenderà domani e chi dovrà aspettare ancora. Come amministrazione abbiamo espresso la nostra massima disponibilità al confronto. Siamo pronti a fare tutto quello che rientra nei nostri poteri - conclude Farina - ma è chiaro che ogni decisione dovrà essere improntata prima di tutto alla sicurezza».