Coronavirus, a Vigevano accesso contingentato ai cimiteri

L'accesso al cimitero urbano, per fronteggiare l'epidemia di Covid-19, sarà regolamentato in base alla lettera iniziale del cognome. Lo ha stabilito una ordinanza del sindaco che sarà attuata secondo la seguente modalità: il martedì ed il venerdì dalla A alle F; il mercoledì e il sabato dalla G alla O ed il giovedì e la domenica dalla P alla Z. Per eventuali differenti esigenze è possibile contattare il Coc al numero 0381-348117. Per accedere, obbligatoriamente con guanti e mascherina, si dovrà esibire un documento di identità al personale preposto al controllo. Per le cerimonie funebri è prevista la presenza di un massimo di 15 persone. Il provvedimento non riguarda i cimiteri di Piccolini, Morsella e Sforzesca, aperti dal martedì alla domenica.