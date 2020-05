Coronavirus: in Lombardia 526 nuovi casi; i decessi sono 42

Sono 526, 41 nella sola città di Milano, i nuovi casi di contagio registrati oggi in Lombardia per un totale di 77.528. I nuovi decessi sono 42, che portano il computo complessivo a 14.231 vittime. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-13) su un totale di 532 mentre i guariti, 52.773, sono 417 in più rispetto a ieri.

Complessivamente in Italia i casi sono oggi 1.389 più di ieri (210.717 in totale). Le vittime del Covid 19 sono attualmente 28.884 con un incremento di 174 unità rispetto ieri, il riscontro più basso dal 14 marzo. I guariti sono complessivamente 81.654 (+1.740).