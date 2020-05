Controlli tra Lombardia e Piemonte per scongiurare il rischio esodo

Con l'inizio della Fase 2, e l'allentamento di delle misure predisposte per il contenimento dell'emergenza sanitaria, sono stati predisposti dei controlli per scongiurare l’esodo tra Regioni da parte dei cittadini che non rientrano tra i requisiti previsti dalle norme in vigore. I carabinieri della Compagnia di Voghera hanno predisposto a Voghera numerosi posti di controllo nei pressi della linea di confine tra la Lombardia e il Piemonte, in particolare in via Tortona, Sp 10, via Liguria, strada Pontecurone-Voghera. Sono stati controllati i veicoli in entrambe le direzioni di marcia, verificando che gli spostamenti fossero giustificati.