Gropello, fotografa la PostePay della collega e fa acquisti online: sedicenne nei guai

Ha fotografato la PostePay che una collega, una cuoca marocchina di 38 anni, aveva lasciato nella borsetta all'interno dello spogliatoio. E con i dati sottratti illegalmente ha effettuato acquisti online per un valore complessivo di oltre mille euro. I carabinieri hanno denunciato un cuoco sedicenne residente a Gropello: dovrà rispondere di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito. Il ragazzo, impegnato in uno stage in un ristorante del centro lomellino, era già stato denunciato a metà gennaio per un identico episodio. In quella circostanza aveva sottratto i dati della PostePay di un'altra collega, una studentessa di 24 anni, e con quelli aveva effettuato acquisti in Rete.