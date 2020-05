Mortara, sassi contro il treno in sosta e poi la fuga: diciottenne denunciato

I carabinieri lo hanno sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria di Mortara mentre stava lanciando dei sassi contro dei treni in sosta. Quando si è reso conto della presenza dei carabinieri il ragazzo, un diciottenne residente a Vigevano, ha tentato di fuggire dopo aver compiuto gesti offensivi nei confronti degli uomini in divisa. Fermato in via Belvedere, ha tentato di opporre resistenza alla identificazione provando a fuggire ancora. Definitivamente bloccato e condotto in caserma il ragazzo, che è incensurato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Non si sono registrati danni ai treni e al momento non risultano denunce da parte delle Ferrovie.