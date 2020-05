Vigevano, giallo sull’identità del cadavere restituito dal Ticino

Sono proseguite per tutto il pomeriggio le complesse operazioni di recupero del cadavere trovato oggi (giovedì) nel Ticino, in zona lanca Ayala. A dare l’allarme, poco dopo le 14, è stato un giovane che ha notato il corpo mentre era in barca sul fiume per andare a pescare. I vigili del fuoco di Vigevano, con una squadra Saf fluviali arrivata da Pavia, hanno raggiunto su un gommone il luogo del rinvenimento. È probabile che l’abbassamento del livello del fiume negli ultimi giorni abbia fatto riaffiorare il corpo, rimasto incastrato tra alcuni tronchi. L’identità del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, resta da accertare, ma si tratterebbe di un uomo con la barba. La salma è stata trasportata all’Istituto di medicina legale di Pavia per l’esame autoptico. Il luogo del ritrovamento e una parte del vestiario rappresentano elementi che potrebbero essere compatibili con una delle ipotesi su cui stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Vigevano, ovvero che possa trattarsi del corpo di Antonio Carini, 48enne di Vigevano, scomparso nel fiume oltre 6 mesi fa. Nel pomeriggio del 27 ottobre scorso, infatti, l’uomo si trovava con un amico su un’imbarcazione che ha avuto un’avaria; il natante, ingovernabile, si era ribaltato ed era poi stata ritrovato nella zona del Canale Vecchio, diramazione del Ticino che porta a Besate. L’amico era riuscito a raggiungere la sponda, Carini era invece scomparso, inghiottito dal fiume che quel giorno era in piena. Le ricerche del 48enne sono proseguite per giorni, anche in condizioni meteo difficili; i vigili del fuoco avevano passato a setaccio il fiume e le sue sponde per chilometri, servendosi anche di un drone, senza però trovare nulla.