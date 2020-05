Vigevano, trovato un cadavere alla lanca Ayala

Nel primo pomeriggio di oggi (giovedì), poco dopo le 14, è stato segnalato il ritrovamento di un cadavere nella zona della lanca Ayala, a Vigevano. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per il recupero del corpo, trovato in avanzato stato di decomposizione. Si tratta di un uomo con la barba. Sul posto, anche i carabinieri della Compagnia di Vigevano. A dare l'allarme è stato un ragazzo, che passava in quella zona del fiume con una barca per andare a pescare e a controllare la casotta di un amico, quando si è imbattuto nei resti umani incastrati tra dei tronchi, emersi probabilmente per l'abbassamento del livello del Ticino. Una delle ipotesi che saranno prese in considerazione è che possa trattarsi di Antonio Carini, il 48enne scomparso nel Ticino nel pomeriggio del 27 ottobre scorso in seguito al ribaltamento della sua imbarcazione sulla quale viaggiava con un amico, il quale era riuscito a raggiungere la riva e salvarsi.

