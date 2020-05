Ecco i prossimi super-ospiti della web-radio #iorestoacasa

Continuano gli appuntamenti della trasmissione curata dai prof Massimiliano Sonsogno e Accursio Cutrano su #iorestoacasa, la web radio dell’istituto comprensivo Robecchi di Gambolò, ideata all'inizio del lockdown. Domani, alle 13, sarà ospite della puntata Riccardo Marchesini, campione mondiale nella canoa per atleti disabili nel 2010 e assessore a Tromello. Lunedì interverrà Claudio Lippi, martedì Ron, mercoledì la soprano Imma Ricciardi, giovedì il comico Stefano Chiodaroli e venerdì prossimo l'archeologo Matteo Cadario. Le puntate sono trasmesse in diretta su Facebook e sul canale You Tube.