Incidente tra Robbio e Confienza: l’auto finisce nel canale

L’incidente è avvenuto questa mattina (giovedì), poco prima delle 12, sulla strada provinciale 197, in territorio comunale di Robbio. Un’auto, per ragioni che saranno chiarite dalle autorità, è finita fuori strada, fermandosi in un fosso pieno d’acqua. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Coinvolto un uomo di 33 anni; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.