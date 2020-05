Lombardia, da domani consentiti tennis, golf, atletica, equitazione

Da domani (venerdì) in Lombardia si potrà tornare a praticare diverse attività sportive individuali all’aria aperta all’interno degli impianti e dei centri dedicati. Tra le discipline consentite ci sono tennis, golf, tiro con l'arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, canottaggio, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo e go-kart. Lo ha stabilito la Regione con un’ordinanza precisando, però, che rimarranno chiusi gli spogliatoi, i bar e, in generale, gli spazi di socializzazione. «I gestori – si specifica nell’ordinanza – oltre a garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti)».