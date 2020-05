Dal caviale alle mascherine, ora l’idea di una scuola di cucito

Non solo, in piena emergenza Covid-19, sta creando posti di lavoro dopo aver scelto la città di Robbio per aprire una nuova realtà imprenditoriale all'interno dell’ex Cablelettra, producendo mascherine. Oggi i dipendenti sono una trentina, entro fine maggio saranno cento. Biagio Carà, titolare della Pakoff Global – azienda del lusso e della moda con sede a Montecarlo e a Bruxelles – ora vuole avviare una scuola gratuita in cui formare i futuri dipendenti. «Abbiamo bisogno – racconta – di sarte in grado di cucire. E di cucire velocemente. Se avremo i permessi necessari, siamo pronti a partire con due docenti a fine giugno».



