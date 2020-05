Basket, il campionato di serie B al via ad ottobre

I primi tre campionati nazionali di basket dovrebbero ripartire ad ottobre. E’ quanto emerso dal Consiglio Federale della Fip che si è svolto ieri. L’organismo federale ha disposto la chiusura dei campionati di serie A e A2 senza assegnare i titoli e le promozioni e al tempo stesso di non prevedere retrocessioni. Ai presidenti della Lega Basket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Basket Femminile è stato chiesto di fissare le date delle gare ufficiali della prossima stagione che saranno approvate nel prossimo Consiglio. L'indicazione della Fip è che si riparta ad ottobre.

E’ stato quindi deciso di posticipare al 10 giugno la rata di chiusura della stagione 2019/2020 e di consentire alle società di serie A, A2 e B maschile di chiedere il riposizionamento in un campionato diverso da quello appena disputato entro il 15 giugno; per quelle femminili entro il 30 giugno. La Fip ha poi stanziato 700 mila euro a favore dei Comitati regionali che avranno facoltà di destinarli in modo autonomo al proprio territorio e ha stabilito di erogare regolarmente i 2 milioni di euro di premialità previsti nonostante la chiusura anticipata della stagione. Previsti anche 4 milioni di tasse da non versare da parte delle società per la prossima stagione, per uno stanziamento totale di 6 milioni e 700 mila euro.

Infine è stato stabilito di spostare la data di riaffiliazione al 31 luglio quando scadrà anche il termine per l’iscrizione alla serie A e ai campionati nazionali dilettantistici sia maschili che femminili.