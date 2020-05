La Conferenza delle Regioni: «Saldi estivi posticipati al 1° agosto»

I saldi estivi vengano posticipati al 1° agosto. E’ la decisione che la Conferenza delle Regioni, alla cui presidenza siede Stefano Bonaccini governatore dell’Emila-Romagna, ha assunto ieri. Si tratta di una scelta che nasce dalla necessità di gestire gli effetti dell’emergenza da Covid-19 ancora in atto. Bonaccini ha scritto ai presidenti delle Regioni e delle Province invitandoli a dare seguito alla decisione in modo che “possa essere applicata in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale”.