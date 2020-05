Covid-19, i decessi superano quota 30 mila. In Lombardia 609 nuovi casi

Sono 609 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 80.723. Rispetto a ieri i deceduti sono 94 in più per un totale di 14.939. Attualmente in ospedale si trovano 5.703 persone (-146) mentre i degenti in terapia intensiva sono 400 (-80). Sono i dati diffusi poco fa dalla Protezione civile. In Italia i casi totali sono invece 217.185 con un incremento giornaliero di 1.327 contagi. I decessi sono cresciuti di 243 unità per un totale di 30.201.