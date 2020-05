Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

«L'attuale emergenza ha reso necessario porre in essere numerose attività che fossero un supporto sociale alle persone più fragili. Il lockdown, l'arresto delle attività produttive ed economiche, l'isolamento, hanno inevitabilmente delle conseguenze sul tessuto sociale della nostra comunità. Croce Rossa ha il compito di dare risposte concrete». Andrea Motta, presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Vigevano, interviene in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna rossa che si celebra oggi. «Siamo al lavoro con le istituzioni e con la rete del volontariato cittadino, - aggiunge - per capire in quali modalità, anche in questa "Fase 2" sia possibile supportare la ripresa e una progressivo ritorno alla normalità. Oggi per tutti noi è un giorno di festa che vogliamo a tutti coloro che durante questa emergenza hanno contribuito a combattere questa battaglia; chi ha erogato i servizi essenziali, come supermercati, ordine pubblico, approvvigionamenti; alle Istituzioni che hanno dovuto prendere decisioni difficili e fornire risposte a ogni cittadino; a chi nelle corsie degli ospedali, nelle case di riposo, sui mezzi di soccorso, ha svolto con professionalità e umanità un grande lavoro sanitario e ancora a chi ha rinunciato ad affetti, lavoro e abitudini per contribuire a questa buona causa. Un pensiero doveroso – conclude Motta - va a tutte le persone che hanno perso un famigliare o un amico a causa dell'attuale pandemia. A ciascuno di noi e di voi voglio dedicare il grande messaggio di Croce Rossa. Sarà una lunga battaglia, ma insieme supereremo questo ostacolo. Viva la Croce Rossa».