Incendio in un'abitazione alla frazione Villanova

Le squadre dei vigili del fuoco di Vigevano e dei volontari di Mortara sono intervenute questa mattina (sabato), intorno alle 11,30, alla frazione Villanova di Cassolnovo per un incendio che ha coinvolto un cascinale. Sul posto è arrivata anche la polizia locale di Cassolnovo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita: chi ci viveva era fuori casa quando è scoppiato l'incendio. L'intervento dei vigili del fuoco è durato circa due ore e mezza. Sulle cause all'origine del rogo sono in corso gli accertamenti della autorità.