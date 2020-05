Mortara, trovato senza vita nel parcheggio del centro commerciale

Quando il medico del 118 è arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo, 70 anni, è stato trovato privo di vita all’interno della proprio auto, una Fiat Punto parcheggiata in uno stallo del centro commerciale Bennet di Mortara. L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio; l'allarme è scattato poco prima delle 17. I carabinieri hanno transennato l’area e si stanno occupando degli accertamenti di rito. Dai primi riscontri, sembrerebbe che l’uomo sia deceduto per cause naturali.

Notizia in aggiornamento