Vigevano, incendio di sterpaglie vicino al cantiere del ponte sul Ticino

Questa mattina (sabato) le forze dell’ordine, durante un servizio di controllo, hanno segnalato ai vigili del fuoco che stavano bruciando alcune sterpaglie in prossimità della rete del cantiere del ponte sul Ticino, in zona via Lungoticino Lido a Vigevano. Ad alimentare le fiamme anche la presenza dei piumini dei pioppi, infiammabili e capaci di propagare velocemente l’incendio il quale, però, è stato contenuto in tempo senza significativi danni.