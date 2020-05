Coronavirus, in provincia di Pavia 38 nuovi casi

Sono 81.225 (+502) i positivi in Lombardia, dove stanno continuando a diminuire i numeri dei ricoveri negli ospedali: le persone in terapia intensiva sono 330 (-70), quelle non in terapia intensiva 5535 (-167). I tamponi processati nella solo giornata di ieri sono 11478, complessivamente quelli effettuati in Regione sono 477765. I decessi nella giornata di venerdì sono stati 85 (giovedì erano stati 94), in totale dall’inizio della pandemia sono 14924. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 38, complessivamente sono 4742.