Tromello: morto in casa da giorni, aveva 54 anni

Sarebbe stata una vicina di casa a dare l’allarme, avvisando il figlio, il quale ha poi allertato i soccorsi. Secondo i primi accertamenti del personale sanitario del 118, intervenuto ieri pomeriggio (venerdì) a Tromello, l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Luigi Carrera, classe 1966, lavorava in Procura a Pavia come impiegato. Il suo cadavere è stato trovato in stato di semi-mummificazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che si stanno occupando degli accertamenti del caso.