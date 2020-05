Castelnovetto, si ferisce alla mano con un attrezzo agricolo: 49enne in codice giallo

L’infortunio è avvenuto domenica pomeriggio, poco dopo le 17, in prossimità della strada provinciale 119 tra Castelnovetto e Celpenchio. L’uomo, 49 anni, è rimasto ferito in modo serio a una mano, subendo l’amputazione di un dito della mano destra mentre stava utilizzando un attrezzo agricolo. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, che ha soccorso e trasportato in codice giallo il 49enne al San Matteo di Pavia.