Coronavirus in Lombardia: i nuovi casi sono 282

Sono 282 i nuovi casi in Regione, complessivamente 81507. Diminuiscono i ricoveri in ospedale: i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 5428 (-107). Aumentano invece leggermente i ricoveri in terapia intensiva: 348 (+18, ieri erano 330). I decessi ieri (sabato) sono stati 62, dall’inizio della pandemia 14986. In provincia di Pavia si sono registrati 35 nuovi casi, complessivamente 4777. I dati sugli spostamenti nella giornata di sabato mostrano, a livello regionale, un aumento del 15% rispetto al sabato precedente prima delle riaperture. «Il virus è ancora presente – ha ammonito il vicepresidente Fabrizio Sala – e non possiamo permetterci di favorire un’eventuale nuova ondata di contagi, sia per le ripercussioni che questo avrebbe dal punto di vista sanitario che economico. Serve il supporto di tutti, pur sapendo che la stragrande maggioranza dei lombardi si è comportata e continua a comportarsi in maniera esemplare, compiendo enormi sacrifici e rinunciando alla propria vita sociale per parecchio tempo. Se è stato deciso di riaprire le attività produttive e consentire attività all’aria aperta non significa però non rispettare le disposizioni e creare quegli assembramenti a cui, purtroppo, abbiamo assistito in questi ultimi giorni. Il clima e le aperture di esercizi, come i bar, con la possibilità di prelevare d’asporto cibi e bevande hanno portato molta gente a uscire e godersi un po’ di libertà. Non può essere un "liberi tutti" senza regole e senza il buon senso, fondamentale in un momento di parziale riapertura come questo, per non incorrere in guai più grossi tra qualche tempo».