Rettifica su un articolo pubblicato ieri

In merito alla notizia dell’uomo trovato deceduto nella sua casa di Tromello venerdì pomeriggio, occorre fare una doverosa rettifica. La salma di Luigi Carrera non è stata trovata in stato di semi mummificazione, come erroneamente riportato, ma in condizioni normali. Ci scusiamo con i nostri lettori e, soprattutto, con i familiari.