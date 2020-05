Dopo i 5300 euro raccolti in favore dell'ospedale civile di Vigevano, gli atleti e gli amici dell'Escape Team hanno donato altri mille euro ai Frati. «La mensa per i bisognosi – spiegano dall'Escape Team – in questo momento prepara i pasti per l'asporto, e negli ultimi mesi le richieste sono aumentate, mettendo in crisi le scorte di cibo. Abbiamo donato la somma di mille euro per aiutare a gestire questa emergenza».