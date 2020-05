Controlli Covid-19: in Provincia di Pavia 3106 persone sanzionate

Stanno continuando i servizi di controllo da parte delle forze di polizia per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. In provincia di Pavia sono 75126 le persone controllate, con 3106 sanzioni e 1037 denunce, di cui 74 per falsa attestazione e 6 per inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in quarantena; sono 135 le persone denunciate per altri reati, con 28 arresti. Le attività e gli esercizi commerciali sottoposti a controlli sono 14979, con 74 sanzioni, 33 titolari denunciati, e 3 chiusure provvisorie di attività. I dati, diffusi dalla Prefettura di Pavia, sono aggiornati a lunedì mattina.