Lombardia: 364 nuovi positivi, diminuiscono i ricoveri

I primi risultati del progetto di studio pilota del San Matteo di Pavia sul plasma iperimmune sono stati illustrati oggi pomeriggio (lunedì) in Regione. La terapia con plasma iperimmune ha permesso di abbassare notevolmente la percentuale di mortalità dei pazienti Covid ricoverati. «Pavia e Mantova sono stati i primi a iniziare questa sperimentazione – ha detto il presidente Attilio Fontana in conferenza stampa – questa mattina ho parlato anche con il Ministro della Salute Speranza e il protocollo di studio messo a punto a Pavia è stato richiesto anche in altre parti del mondo». L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha annunciato che verrà creata una "banca del sangue e del plasma iperimmune", che permetterà la raccolta di sangue e plasma delle persone guarite. «Sarà necessario verificare il livello di immunità, e quindi la presenza di anticorpi nel sangue. Sarà fondamentale anche il ruolo delle Avis» ha spiegato Gallera, sottolinenado il ruolo dei test sierologici in questa fase.

Sono 364 i nuovi positivi in Regione su un totale di 81871. In provincia di Pavia sono 24, complessivamente 4801. Diminuiscono i numeri dei ricoverati sia in terapia intensiva con 341 (-7), sia non in terapia intensiva con 5397 (-31). I tamponi processati ieri (domenica) sono stati 7508, in totale quelli analizzati in Regione sono 492642. I decessi ieri sono stati 68; dall'inizio dell'emergenza 15054.