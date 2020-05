Covid-19, calano ancora i ricoverati

Calano ancora il numero dei ricoverati e quello dei degenti in terapia intensiva in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile. Ad oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 221.216 con un incremento di 1.402 casi rispetto a ieri. La Regione Lombardia ha comunicato che ai dati odierni devono essere aggiunti 419 nuovi casi riferiti non già alle ultime 24 ore ma ai giorni precedenti. Attualmente ci sono 81.266 soggetti positivi (-1.222), 12.865 dei quali, 674 in meno di ieri, sono ricoverati. I degenti in terapia intensiva sono 952 (-47) mentre isolate a domicilio ci sono 67.449 persone. Rispetto a ieri i deceduti sono 172 in meno, per un totale di 30.911, mentre il numero dei guariti sale a quota 109.039 (+2.452).

In Lombardia i positivi sono 82.904 (+614), mentre i ricoverati sono 5.222 (-175) dei quali 322 (-19) in terapia intensiva. I deceduti sono 62 più di ieri per un totale di 15.116.