Gropello, truffa online: coppia denunciata

Hanno messo in vendita su una delle più note piattaforme di compravendita del web una PlayStation Pro 4. E non ci hanno messo molto a trovare l'acquirente, un operaio di 36 anni che vive a Gropello. Hanno contrattato il prezzo, 180 euro, e fissato le modalità di pagamento, una ricarica di una PostePay, come avviene di norma. Peccato che una volta perfezionato il pagamento siano spariti e la merce con loro. A sette mesi dai fatti, avvenuti lo scorso ottobre, i carabinieri di Gropello hanno denunciato per truffa in concorso un uomo di 46 anni residente a Garbagnate Milanese (Milano) e la sua convivente, una ventiduenne domiciliata a Rho (Milano), pregiudicati, che dopo l'incasso si erano resi irreperibili.