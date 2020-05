Robbio, autotreno fuori strada: abbattuto un palo di una linea dell'energia elettrica

Un autotreno è uscito di strada nel pomeriggio di oggi mentre stava percorrendo via Nicorvo a Robbio. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente, rimasto illeso, ha perso il controllo del mezzo che è uscita sulla destra della carreggiata andando a centrare un palio della linea che fornisce l'energia elettrica all'abitato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e, con l'ausilio di una autogrù, hanno effettuato le operazioni di recupero dell'autotreno.