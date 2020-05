Bereguardo, tragico schianto con l'auto: muore 65enne

Ancora non si conoscono i motivi che hanno determinato la perdita di controllo dell’auto, finita contro uno stabile della tenuta agricola. L’incidente è avvenuto oggi (giovedì) poco dopo le 14, all’interno dell’azienda di agricoltura biodinamica Cascine Orsine di Bereguardo, fondata da Giulia Maria Crespi. L’uomo, 65 anni, è deceduto. Non si può escludere che all’origine del sinistro ci sia stato un improvviso malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che inizialmente avevano allertato anche l’elisoccorso, e forze dell’ordine. La vittima è stata estratta dall'abitacolo dopo un complesso lavoro dai vigili del fuoco di Pavia, intervenuti con due automezzi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.