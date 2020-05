«Pericolosa quella rotonda sulla provinciale, in un anno 15 incidenti»

Una rotonda troppo stretta e mal segnalata, in prossimità della quale si sta registrando un numero elevato di incidenti. Succede sulla provinciale 183, alla rotatoria che incrocia via Agricoltura e via Molino a Gambolò. L’ultimo episodio è stato segnalato ad Antonello Galiani, vicesindaco di Gambolò e consigliere provinciale, solo poche ore fa. «Nella notte tra mercoledì e giovedì – racconta – mi hanno riferito che un suv è rimasto seriamente danneggiato dopo essere uscito di strada. Il problema è che si stanno verificando troppi sinistri in quel punto. Ho chiesto qualche dato: nel 2019 ci sono stati 15 incidenti in cui è intervenuto il 118, senza contare gli altri senza feriti. I cittadini che abitano nei pressi della rotonda ci hanno segnalato più volte criticità. La strada è provinciale, e spetta quindi all’ente garantire la sicurezza e l’incolumità del tratto. In questi mesi la provincia di Pavia sta facendo molti investimenti sulle strade, mi attiverò con gli uffici e con la polizia locale per individuare le risorse necessarie e capire quali possano essere le misure più utili da adottare, come rallentatori di velocità, dossi, segnalatori luminosi, telecamere di videosorveglianza. Purtroppo – conclude Galiani – è già capitato che alcuni veicoli sfondassero le barriere, entrando nei cortili privati. Dobbiamo fare in modo che non accada più».