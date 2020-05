Tromello, mano schiacciata da un rullo: ferito 59enne

Ha riportato un serio trauma alla mano destra, che sarebbe rimasta schiacciata da un rullo. L’infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina (giovedì), poco dopo le 9,30, in una ditta di Tromello. Un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Garlaschese sono intervenute per soccorrere un uomo di 59 anni, che è stato trasportato in codice giallo all’unità operativa complessa San Giuseppe di Milano, specializzata nella chirurgia della mano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.