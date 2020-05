Sono aperte le iscrizioni della " Virtual Buccella Run", come correre percorrendo 10 e 21 chilometri in una competitiva solitaria. La data fissata è per il week-end di venerdì 29 a domenica 31 maggio, con un finale a sorpresa per tutti i partecipanti, ovviamente virtuale. Abbiamo incontrato la presidentessa del gruppo podistico cittadino, Lorenza Bianchi, sentiamo le sue parole.