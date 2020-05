Maltempo e allagamenti: diversi gli interventi dei vigili del fuoco

Le piogge intense delle ultime ore hanno causato disagi anche in provincia di Pavia, con diverse chiamate ai vigili del fuoco. Uno degli interventi più complessi è stato a Pavia, nei pressi di strada Gardona, dove sono caduti una serie di alberi sulla sede stradale; le unità operative hanno ripristinato la viabilità nel giro di poco tempo. Anche in Lomellina i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi a Vigevano, Mortara e Gravellona per contenere gli allagamenti che hanno interessato soprattutto in abitazioni private.