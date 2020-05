Parco del Ticino: oltre 2mila specie in transito notturno

Oltre 2mila uccelli censiti di 54 specie diverse, delle quali 37 in transito migratorio. Sono i dati registrati in sole due settimane dal Song-meter, l’innovativo strumento – adottato per prima volta in Italia da un'area protetta – di registrazione automatico installato dal Parco del Ticino a Motta Visconti (Mi). Il monitoraggio viene presentato in occasione del World Migratory Bird Day 2020, che si celebra ogni anno a inizio maggio. Ogni notte sono state rilevate una media di 16 specie in transito migratorio, oltre il doppio di quanto venga mediamente rilevato in una analoga stazione di monitoraggio europea nello stesso periodo di analisi. Tra le specie di maggiore interesse, il rarissimo ed elusivo Tarabuso, il piccolo Voltolino, l’elegante Cavaliere d’Italia e il grande Chiurlo maggiore, tutte specie dichiarate tra le più minacciate in Europa dalla Commissione Europea e da BirdLife International. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino si conferma così un corridoio ecologico di importanza europea, che permette di connettere gli Appennini e il bacino del Mediterraneo a sud con le Alpi e i Paesi del centro-nord Europa a nord. Non solo gli uccelli, ma anche i mammiferi e persino alcune farfalle percorrono regolarmente questo corridoio. «Finora questo aspetto delle migrazioni era stato studiato nelle ore diurne, tramite censimenti a vista e attività di inanellamento a scopo scientifico – spiega il consigliere del Parco del Ticino Francesca Monno – ma ora un nuovo strumento di monitoraggio ha permesso di verificare che anche di notte la Valle del Ticino è percorsa da un flusso ininterrotto di uccelli migratori». La presidente dell'ente, Cristina Chiappa, dichiara: «Il Parco del Ticino ha sempre sostenuto il suo straordinario ruolo di corridoio ecologico, confermato negli anni da una serie importante di monitoraggi soprattutto ornitologici. Questa attività, innovativa per l’Italia, sta dando risultati aldilà delle più rosee aspettative, confermando come il Parco sia un asse strategico nelle conservazione della natura».