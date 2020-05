Beato Matteo, si torna progressivamente alla normalità

L'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano sta per riprendere l'attività ordinaria. Da lunedì, infatti, si torna progressivamente alla normalità con la ripresa delle attività della medicina di laboratorio; è prevista la riapertura del punto prelievi, a cui sarà possibile accedere liberamente, senza prenotazione. Sempre lunedì riparte anche l’attività di diagnostica dell’unità di Radiologia e ricominciano le visite ambulatoriali. Gli utenti potranno chiamare il Centro Unico di Prenotazione e programmare i nuovi appuntamenti. Martedì si ricomincia invece con i ricoveri e mercoledì con l’attività chirurgica; anche il pronto soccorso accoglierà nuovamente tutti i tipi di pazienti, per qualsiasi emergenza. Gli spazi dell’ospedale sono stati riorganizzati in modo tale da separare i percorsi dei pazienti Covid dagli altri utenti e garantire un accesso sicuro: ciascuno, prima di accedere all’accettazione, risponderà ad alcune semplici domande sul suo stato di salute e verrà sottoposto alla misurazione rapida della temperatura. «Riprendiamo con cautela e progressività – spiega il dottor Pietro Gallotti, direttore generale dell’Istituto Clinico Beato Matteo – per garantire la sicurezza di tutti e per dare priorità inizialmente ai pazienti oncologici, ai pazienti internistici con patologie serie che non possono essere trascurate e a coloro che, a causa della pandemia, sono stati costretti a rimandare un intervento chirurgico. Invitiamo, però, i nostri pazienti a rivolgersi con fiducia alle strutture ospedaliere del territorio e a non trascurare i propri sintomi. Sono in atto tutte le cautele necessarie per evitare assembramenti e rischi di contagio, ed è importante ritornare a prendersi cura della propria salute».