In provincia di Pavia superati gli 80mila controlli, 3175 le persone sanzionate

Prosegue senza sosta l'attività di controllo delle forze dell'ordine e delle polizie locali per verificare il rispetto delle misure di contenimento in vigore per l'emergenza sanitaria. Verranno predisposti anche servizi speciali con pattuglie appiedate e, nei fine settimana, anche a cavallo lungo il Ticino a Pavia. La Prefettura ha diffuso gli ultimi dati aggiornati: le persone controllate sono 80067, 3175 quelle sanzionate. Le denunce ex art. 650 sono 1037; 74 persone sono state deferite per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale, 7 per inosservanza del divieto di allontanarsi da casa perchè in quarantena. Le persone denunciate per altri reati sono 144, con 28 arrresti. Per quanto riguarda le attività e gli esercizi commerciali, i controlli sono stati 16001, con 81 sanzioni e 33 titolari denunciati; sono 3 le chiusure provvisorie di attività disposte dalle autorità